МВД: госпошлина при отказе от загранпаспорта не возвращается

Госпошлина при отказе от загранпаспорта не возвращается. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«МВД России информирует, что в случае отказа от получения государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, по собственной инициативе после поступления в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) уведомления о приеме территориальным органом МВД России заявления к рассмотрению уплаченная за нее государственная пошлина в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ возврату не подлежит», — сказали в ведомстве.
Кроме того, в министерстве напомнили, что уплаченная государственная пошлина также не подлежит возврату в случае неявки в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по истечении шести месяцев со дня подачи заявления и получения уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг о приглашении на прием для предоставления необходимых документов.