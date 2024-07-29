МВД: госпошлина при отказе от загранпаспорта не возвращается

Деньги также не подлежат возврату при неявке по истечении шести месяцев со дня подачи заявления.

Госпошлина при отказе от загранпаспорта не возвращается. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«МВД России информирует, что в случае отказа от получения государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, по собственной инициативе после поступления в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) уведомления о приеме территориальным органом МВД России заявления к рассмотрению уплаченная за нее государственная пошлина в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ возврату не подлежит», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве напомнили, что уплаченная государственная пошлина также не подлежит возврату в случае неявки в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по истечении шести месяцев со дня подачи заявления и получения уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг о приглашении на прием для предоставления необходимых документов.