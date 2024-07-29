Государственный долг США достиг отметки в 35 триллионов долларов

На начало президентства Байдена в 2021 году долг находился на уровне 28 триллионов долларов.

Впервые в истории государственный долг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034-му.

При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В организации предупредили, что рост угрожает как национальной, так и мировой экономике и призвали власти страны как можно скорее начать сокращение долга.

На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг находился на уровне 28 триллионов долларов.