ДТП в Ряжском районе устроил 17-летний подросток за рулем «ВАЗ»
Водителя госпитализировали в местный медцентр, а затем в рязанскую ОКБ.
ДТП в Ряжском районе устроил 17-летний подросток за рулем «ВАЗ». Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что в воскресенье, 28 июля, на трассе Ряжск — Рязань столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «DAF-95XF380» с полуприцепом «Крон».
По предварительным данным, за рулем легковушки находилась 17-летняя местная жительница. На перекрестке неравнозначных дорог она не предоставила преимущество автомобилю на главной дороге.
Девушку госпитализировали в местный медцентр, а затем в рязанскую ОКБ.
Проводится проверка.
Напомним, ранее очевидцы сообщили, что в Ряжском районе фура смяла легковушку.