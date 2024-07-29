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ДТП в Ряжском районе устроил 17-летний подросток за рулем «ВАЗ»
Водителя госпитализировали в местный медцентр, а затем в рязанскую ОКБ.

ДТП в Ряжском районе устроил 17-летний подросток за рулем «ВАЗ». Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что в воскресенье, 28 июля, на трассе Ряжск — Рязань столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «DAF-95XF380» с полуприцепом «Крон».

По предварительным данным, за рулем легковушки находилась 17-летняя местная жительница. На перекрестке неравнозначных дорог она не предоставила преимущество автомобилю на главной дороге.

Девушку госпитализировали в местный медцентр, а затем в рязанскую ОКБ.

Проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что в Ряжском районе фура смяла легковушку.