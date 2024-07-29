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Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
Заявление командир спецназа «Ахмат» сделал в эфире телеканала «Соловьев. Live».

Безвозвратные потери ВСУ за время спецоперации превысили 700 тысяч человек. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев. Live».