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30-летний рязанец незаконно прописал мигранта в квартире на улице Семинарской
Возбуждено уголовное дело.

30-летний рязанец незаконно прописал мигранта в квартире на улице Семинарской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фиктивную постановку на учет установил участковый. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за выходные полицейские обнаружили 29 правонарушений в сфере миграции.

В отношении иностранцев составили административные протоколы. На трех работодателей оформили административные материалы в связи с незаконным привлечением мигрантов к трудовой деятельности.

Нарушителям грозят штрафы.