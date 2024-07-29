30-летний рязанец незаконно прописал мигранта в квартире на улице Семинарской

Возбуждено уголовное дело.

30-летний рязанец незаконно прописал мигранта в квартире на улице Семинарской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фиктивную постановку на учет установил участковый. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за выходные полицейские обнаружили 29 правонарушений в сфере миграции.

В отношении иностранцев составили административные протоколы. На трех работодателей оформили административные материалы в связи с незаконным привлечением мигрантов к трудовой деятельности.

Нарушителям грозят штрафы.