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В Рыбновском районе неизвестный сбил ребенка у детской площадки и скрылся
По словам автора поста, детская площадка находится рядом с проезжей частью. Неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетнего «в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи». Как уточнили в публикации, это уже не первый подобный инцидент.

Днем в субботу, 27 июля, в поселке Дивово Рыбновского района неизвестный сбил четырехлетнего ребенка у детской площадки и скрылся. Об этом сообщили в группе «Типичное Рыбное» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, детская площадка находится рядом с проезжей частью. Неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетнего «в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи». Как уточнили в публикации, это уже не первый подобный инцидент.

«Трагедии могло бы не быть. Жители поселка писали обращение по поводу установки знаков и лежачих полицейских, так как скоростной режим не соблюдается, все гоняют как хотят», — написали в посте.

Местные власти пообещали рассмотреть вопрос в четвертом квартале 2024 года.