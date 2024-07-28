В Пителинском районе сгорел жилой дом

Сообщение о пожаре поступило в 2:05. Горел жилой деревянный дом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ночью в воскресенье, 28 июля, в селе Пеньки Пителинского района сгорел жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2:05. Горел жилой деревянный дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Есть пострадавший, его личность уточняется.

Как отметили в ведомстве, жилой дом уничтожен огнем.

На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава.

Позже стало известно, кто пострадал при пожаре.