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В Курской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Загорелись три резервуара с топливом. На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.

В воскресенье, 28 июля, в Курской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного предприятия не пострадал.

На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.

По данным Минобороны, ночью в воскресенье, 28 июля, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Кроме того, пять дронов ВСУ перехватили над Белгородской областью.