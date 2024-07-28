В Курской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Загорелись три резервуара с топливом. На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.

В воскресенье, 28 июля, в Курской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного предприятия не пострадал.

На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.