В Курской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Загорелись три резервуара с топливом. На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.
В воскресенье, 28 июля, в Курской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза. Об этом
По его словам, загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного предприятия не пострадал.
На месте происшествия работают 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидировали пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.
По данным Минобороны, ночью в воскресенье, 28 июля, средства ПВО