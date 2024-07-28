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В Кораблинском районе пенсионерка разозлилась на детей и хотела убить их мать
По предварительной информации полиции, пенсионерка проходила мимо дома местной жительницы и рассердилась на детей, которые играли в палисаднике. Пожилая женщина сделала несовершеннолетним замечание, а затем упрекнула их мать в плохом воспитании. Женщина заступилась за детей. Разгневавшись, пенсионерка схватила лежащий рядом на земле молоток и пригрозила наказать хозяйку дома.

В поселке Быковская Степь Кораблинского района пенсионерка разозлилась на детей и хотела убить их мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

По предварительной информации ведомства, 75-летняя пенсионерка проходила мимо дома 40-летней местной жительницы и рассердилась на детей, которые играли в палисаднике. Пожилая женщина сделала несовершеннолетним замечание, а затем упрекнула их мать в плохом воспитании. Женщина заступилась за детей.

«Разгневавшись, пенсионерка схватила лежащий рядом на земле молоток и пригрозила наказать хозяйку дома. Испугавшись, женщина увела детей и обратилась за помощью в полицию», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они разыскали 75-летнюю местную жительницу и доставили в отдел.

На женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.