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В Карачаево-Черкессии один человек погиб при падении легкомоторного самолета

В воскресенье, 28 июля, в Карачаево-Черкессии в районе населенного пункта Красный Курган один человек погиб при падении легкомоторного самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».

По предварительной информации ведомства, на борту находилось два человека, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия. РЕН ТВ уточнил, что второй человек находится в реанимации.

Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»