С начала 2024 года в Рязанской области произошло 13 лесных пожаров

10 пожаров произошло на землях Гослесфонда, два — на землях Минобороны, один — на особо охраняемой природной территории. Общая площадь возгораний составила 17 Га.

С начала 2024 года в Рязанской области произошло 13 пожаров в лесах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

10 пожаров произошло на землях Гослесфонда, два — на землях Минобороны, один — на особо охраняемой природной территории. Общая площадь возгораний — 17 Га. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напомнило жителям, что с 15 мая в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, готовить пищу на мангалах и открытом огне, посещать леса.