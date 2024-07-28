Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Центр».
Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР. Об этом
Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, российские военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР.
Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп Украины. ВСУ потеряли на данном направлении до 385 военнослужащих и пять автомобилей.