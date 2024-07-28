Российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.

Российские десантники уничтожили гаубицу М777 и склад украинских боеприпасов на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны.

По данным ведомства, гаубицу и склад обнаружил оператор разведывательного БПЛА Zala. Их уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Видео: Telegram-канал Минобороны