Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в Германии

Путин обратил внимание на слова американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Подлетное время таких ракет составит около 10 минут. По мнению президента России, такая ситуация напоминает времена холодной войны.

Президент России Владимир Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в Германии. Заявление он сделал во время выступления на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, передало РИА Новости.

Путин вспомнил слова американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Подлетное время ракет займет около 10 минут.

Как сказал Путин, в случае размещения США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств «средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота».

По словам президента России, сейчас разработка таких систем завершается.