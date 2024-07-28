Президент России Владимир Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в Германии. Заявление он сделал во время выступления на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге,
Путин вспомнил слова американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Подлетное время ракет займет около 10 минут.
Как сказал Путин, в случае размещения США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств «средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота».
По словам президента России, сейчас разработка таких систем завершается.