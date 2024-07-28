На улице Октябрьской в Рязани загорелась квартира

В 19.17 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Октябрьской. В тушении участвовало 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

В воскресенье, 28 июля, на улице Октябрьской в Рязани загорелась квартира. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19.17. В 19:42 возгорание локализовали, а в 19.52 — ликвидировали. Повреждена кухня на площади около пяти квадратных метров. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.