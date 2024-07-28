На двух улицах Рязани отключили холодную воду

Без воды остались улица Большая и Касимовское шоссе.

В воскресенье, 28 июля, на двух улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в своем Telegram-канале.

Воду отключили из-за ремонтных работ по адресам:

улица Касимовское шоссе, дома №№ 36; 40; 38А (административное здание); 42А (административное здание); 44; 44 корпус 1;

улица Большая, дом № 106, корпус 2.

По словам мэрии, около дома № 102а (магазин «Магнит») организуют 28 июля подвоз воды с 19:00 до 21:00, 29 июля — с 07:00.