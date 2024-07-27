В Волгоградской области разбился Су-34

По данным Telegram-канала, истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Отмечается, что причина произошедшего — техническая неисправность.

В Волгоградской области разбился Су-34. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Причина произошедшего — техническая неисправность.

Как пишет SHOT, летчики смогли катапультироваться, их жизни ничего не угрожает.