В Сараевском районе на мужчину завели уголовное дело за хранение марихуаны

По словам сотрудников следственного отдела, марихуану они нашли во время оперативно-розыскных мероприятий. Как пояснил подозреваемый, растение он заготовил для использования в личных целях.

В Сараевском районе на мужчину завели уголовное дело за хранение марихуаны. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Полицейские изъяли 14 килограммов марихуаны у жителя Сараев. По словам сотрудников следственного отдела, коноплю они нашли во время оперативно-розыскных мероприятий. Как пояснил подозреваемый, растение он заготовил для использования в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ» (часть 2 статьи 228 УК РФ). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ранее мужчина привлекался к ответственности за разбой и грабеж.