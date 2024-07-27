В Самарской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали

В Самарской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла на трассе М5 в Самарской области. Столкнулись Toyota Camry, Skoda Kodiaq и MAN. В результате ДТП погибли 55-летний водитель и 35-летний пассажир Toyota.

Кроме того, пострадали мужчина 1991 года рождения и дети 2019 и 2022 года рождения.

На место происшествия приезжали пожарные. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Telegram-канал «Самара ДТП | samara.dtp.official»