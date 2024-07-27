В рязанской полиции рассказали о пострадавших в ДТП с мотоциклом

Авария случилась в пятницу, 26 июля, вблизи дома 1 А по улице Трехреченской.

В рязанской полиции рассказали о пострадавших в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в пятницу, 26 июля, вблизи дома 1 А по улице Трехреченской.

23-летнийрязанец на «Фольксвагене» столкнулся с мотоциклом «Минск», под управлением 17-летнего подростка.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства и его 14-летний пассажир. Их госпитализировали.

Проводится проверка.