В Рязанской области остановили 35-летнего пьяного водителя

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

В Рязанской области остановили пьяного водителя на мопеде. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в Ряжске вблизи дома 46 по улице Трудовая сотрудники ГАИ остановили 35-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки опьянения.

Освидетельствование показало 1,520 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.