В Рязани столкнулись две легковушки

Судя по кадрам, столкнулись BMW и «Рено». Легковушки получили механические повреждения.

В субботу, 27 июля, в Рязани на улице Гагарина столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Авария произошла на перекрестке возле ТРК «Полетаевский». Судя по кадрам, столкнулись BMW и «Рено». Легковушки получили механические повреждения.

На месте работает ГАИ. Данных о пострадавших нет.

Официальная информация о произошедшем не поступала.