В Рязани столкнулись две легковушки
Судя по кадрам, столкнулись BMW и «Рено». Легковушки получили механические повреждения.
В субботу, 27 июля, в Рязани на улице Гагарина столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Авария произошла на перекрестке возле ТРК «Полетаевский». Судя по кадрам, столкнулись BMW и «Рено». Легковушки получили механические повреждения.
На месте работает ГАИ. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация о произошедшем не поступала.