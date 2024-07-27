В Рязани на Лыбедском бульваре сломали новые антивандальные туалеты

По словам автора поста, неизвестные вырвали блок оплаты картами и расковыряли общий электронный замок

В Рязани на Лыбедском бульваре неизвестные сломали новые антивандальные туалеты. Фото опубликовали в группе «Рязанский формат» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, в новом антивандальном туалете вырвали блок оплаты картами и расковыряли электронный замок.

«И в Рязани еще остались где-то не разбитые антивандальные туалеты этой, или предыдущей (бесплатной) серии? И вообще есть норматив, за какое время должны восстанавливать работоспособность подобных объектов?», — написали в посте.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»