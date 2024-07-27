В Рязани эвакуировали гипермаркет «Глобус»

Эвакуацию объявили вечером в субботу, 27 июля. «На выходе очень пахло гарью, но возможно, это из-за еды», — рассказала посетительница.

Вечером в субботу, 27 июля, в Рязани эвакуировали гипермаркет Globus. Об этом сообщило издание «МК в Рязани» со ссылкой на читателей.

«На выходе очень пахло гарью, но возможно, это из-за еды», — рассказала посетительница гипермаркета.

Официальных данных о произошедшем не поступало. Информация уточняется.

Позже в региональном ГУ МЧС РЗН. инфо сообщили, что сработала пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным.