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В Париже состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
Отмечается, что парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Спортсмены проплыли на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции. Не обошлось и без инцидентов. Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.

В Париже состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Репортаж с места событий опубликовало «РБК Спорт».

Отмечается, что парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Спортсмены проплыли на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.

Шествие прервала Леди Гага, которая исполнила номер знаменитого кабаре «Мулен Руж».

Факелоносцами стали знаменитые спортсмены: звезда НБА Леброн Джеймс, футболист Зинедин Зидан, теннисист Рафаэль Надаль и другие.

Всего в этой части церемонии приняли участие около 15 спортсменов, которые в разные годы завоевывали награды для Франции на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Олимпийские кольца раскрылись на Эйфелевой башне в световом шоу.

Селин Дион закрыла церемонию открытия, исполнив песню «Hymne a l’amour».

Не обошлось и без инцидентов. Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.