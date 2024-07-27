В Краснодаре голая женщина воткнула полицейскому вилку в голову

В Краснодаре голая женщина воткнула полицейскому вилку в голову. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на улице Ивана Беличенко. В четыре часа утра в полицию позвонила местная жительница и пожаловалась на громкую музыку из соседней квартиры.

На место событий приехал правоохранитель и попросил соседку соблюдать общественный порядок. Женщина набросилась на мужчину и ударила в голову вилкой.

Отмечается, что местную жительницу задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что она была пьяна.

На женщину могут возбудить уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке .

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «ЧП Краснодар»