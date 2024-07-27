В Госдуме заявили об увеличении пособия по беременности и уходу за ребенком

Решение вступит в силу в начале следующего года.

В Госдуме заявили об увеличении пособия по беременности и уходу за ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Екатерину Стенякину.

По ее словам, максимальный платеж беременным достигнет 794,4 тысяч рублей, а на время ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет — до 68,9 тысяч рублей.

Также почти в два раза возрастет выплата по больничным листам. За один день больничного можно будет получить до 5,7 тысяч рублей.