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В Госдуме назвали признаки хакерской атаки на смартфон
Как отметили в Госдуме, существуют определенные признаки, которые могут указать на то, что устройство подверглось хакерской атаке. Один из самых очевидных — это необычное поведение устройства. Если смартфон начинает самопроизвольно перезагружаться, запускать приложения или выключаться, это может быть сигналом того, что он заражен вредоносным ПО
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал признаки хакерской атаки на смартфон. Об этом он рассказал RT.

По словам депутата, один из самых очевидных признаков хакерской атаки — необычное поведение устройства.

«Если смартфон начинает самопроизвольно перезагружаться, запускать приложения или выключаться, это может быть сигналом того, что он заражен вредоносным ПО», — сказал депутат, добавив, что также нужно обращать внимание на внезапное появление незнакомых приложений или всплывающих окон.

Немкин объяснил, что снижение производительности и перегрев устройства тоже могут быть связаны со взломом.