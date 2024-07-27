Умер директор Рязанской областной типографии Василий Чудинин

Мужчины не стало в субботу, 27 июля. Ему было 72 года.

В субботу, 27 июля, скончался директор Рязанской областной типографии Василий Чудинин. Об этом сообщила «КП-Рязань».

Мужчины не стало на 73-м году жизни. Причина смерти не указана.

Как пишет издание, последняя книга, которую напечатали на станках типографии под руководством Василия Чудинина, — «Рязанцы, освобождавшие Крым. Фронтовой дневник весны 1944 года». Первые экземпляры произведения отправят на полуостров 29 июля.