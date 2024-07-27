С рязанцем, который погиб после ранения в зоне СВО, простятся 29 июля

Прощание пройдет в 10:00 у дома № 53 на Московском шоссе. Похоронят мужчину на аллее Славы на Богородском кладбище.

С Валерием Демочкиным, который погиб после ранения в зоне СВО, простятся в понедельник, 29 июля. Об этом сообщили друзья мужчины в Telegram-канале RZN_Life.

По словам автора поста, Валерия Демочкина посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание пройдет в 10:00 у дома № 53 на Московском шоссе. Похоронят мужчину на аллее Славы на Богородском кладбище.

Напомним, мужчина погиб 22 июля после тяжелого ранения, полученного в зоне СВО.

Фото: Telegram-канал RZN_Life