Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение нужного им абонента.
Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Информация появилась в Telegram-канале «Банкста».
Мошенники направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение нужного им абонента.
После этого, используя фейковый аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают жертве перейти по ссылке, якобы для повышения безопасности своей странице и предотвращения удаления учетной записи.
Таким способом и получают доступ к данным жертвы.