Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение нужного им абонента.

Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Информация появилась в Telegram-канале «Банкста».

Мошенники направляют большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение нужного им абонента.

После этого, используя фейковый аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают жертве перейти по ссылке, якобы для повышения безопасности своей странице и предотвращения удаления учетной записи.

Таким способом и получают доступ к данным жертвы.