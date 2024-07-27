Появились кадры уничтожения БПЛА, пытавшегося атаковать Рязань этим утром

На них виден момент поражения вражеского дрона, направлявшегося в сторону аэродрома Дягилево.

Зрелищные кадры работы ПВО в Рязани. На них виден момент поражения вражеского дрона, направлявшегося в сторону аэродрома Дягилево.

БПЛА «Бобр» — аппарат длиной 2,5 метра и размахом крыльев 3,5 метра, дальность полёта — 1000 километров, максимальное время полёта — 7 часов. Дрон способен нести до 75 килограммов вооружения, включая, например, проникающую боевую часть КЗ-6.

Всего средствами противовоздушной обороны в Рязани этим утром было уничтожено 7 украинских беспилотников.