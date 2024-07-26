В Ульяновске пьяная толпа избила юношу в гипсе за просьбу убавить музыку

В Ульяновске пьяная толпа избила юношу в гипсе за просьбу убавить музыку. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Молодые люди отдыхали на пляже, вели себя вызывающе и на полную громкость включили колонки. Один из очевидцев подошел к ним и сделал замечание. Компания набросилась на местного жителя и избила его. Неравнодушные отдыхающие заступились за пострадавшего.

Отмечается, что рядом находились сотрудники полиции, которые не пресекли правонарушение.