В Тюмени в ДТП с автобусом погиб человек и пятеро пострадали

В Тюмени пять человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в районе дома № 1 по улице Тимуровцев.

По предварительной информации, водитель Kia выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом № 65.

В ДТП пострадали 37-летний водитель «маршрутки» и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78-ми, 70-ти лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель легковушки погиб. В машине нашли пакет с алкоголем. Отмечается, что ранее автомобилиста не привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

Обстоятельства ДТП выясняются.