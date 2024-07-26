В Старожиловском районе пропал 85-летний Валерий Фролов
Его ищут с 13 июля 2024 года.
В Старожиловском районе пропал 85-летний Валерий Фролов. Об этом сообщила группа ПСО «Мещера» в ВКонтакте.
Местонахождение пенсионера неизвестно с 13 июля 2024 года.
Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы седые короткие.
Одежда: сине-белая ветровка с красным воротником, черные спортивные штаны, черные тапочки.
Отмечается, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает где находится Валерий Фролов просят сообщать по телефонам