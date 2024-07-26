В Рыбном мужчина украл телефоны у отдыхающих на пляже

Возбуждено уголовное дело.

В Рыбном мужчина украл телефоны у отдыхающих на пляже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 40-летняя женщина и сообщила, что на пляже возле реки Вожа у нее пропал смартфон. Аналогичная ситуация произошла у 38-летнего рыбновца.

Позже появилась информация, что 20-летний рязанец предлагает купить у него телефон.

Установлено, что именно он причастен к кражам.

Возбуждено уголовное дело.