В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет и перевернулась

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в трагедия случилась в четверг, 25 июля, примерно в 3:40, на 21-ом километре автодороги «Алешино-Ямбирно» в Сасовском районе.

43-летний житель Шацкого района на автомобиле «Лифан» съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.