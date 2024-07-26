В Рязанской области еще на 31 станции появилась возможность оплатить билет онлайн

Отмечается, что подключили еще три участка региона к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В Рязанской области еще на 31 станции появилась возможность оплатить билет онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Отмечается, что компания подключила еще три участка региона к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В них вошли пять станций участка Рязань — Гавердово, две — участка Рязань — Ясаково, 14 — участка Шилово — Касимов, восемь — участка Сасово — Пичкиряево и две — участка Сасово — Свеженькая.