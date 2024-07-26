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В Рязани волонтер помог молодому человеку, которого укусила змея
Инцидент произошел 24 июля на озере. 17-летний рязанец шел к водоему, чтобы смыть с ног песок и переобуться. Дойдя до воды, молодой человек почувствовал боль в ноге, затем услышал шуршание и увидел змею.

В Рязани волонтер помог молодому человеку, которого укусила змея. Об этом сообщили в МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Инцидент произошел 24 июля на Черненьком озере. 17-летний рязанец шел к водоему, чтобы смыть с ног песок и переобуться. Дойдя до воды, молодой человек почувствовал боль в ноге, затем услышал шуршание и увидел змею.

Рязанцу помог спасатель МСО «Salus».

«От пострадавшего до моего автомобиля — 600 метров пешком или 400 метров по воде. Так как на лодке проще и пострадавший будет меньше двигаться, я выбрал водный путь. Доставил его к машине, дал воду, открыл окно для доступа свежего воздуха и приложил холод к месту укуса. Сначала собирался сам отвезти его в больницу, но по дороге его состояние становилось хуже — появились заторможенность, рвота и потеря сознания. Тогда я позвонил 112 и согласовал встречу с медицинской бригадой у поста ДПС на Солотчинском шоссе», — рассказал спасатель.

Врачи выяснили, что давление пострадавшего критически низкое, его направили в ОДКБ. В приемном отделении его перевели в реанимацию. Сейчас рязанец находится в больнице. Его состояние стабилизировалось.