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В Рязани поймали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск
Их передадут инициаторам розыска.

В Рязани поймали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в четверг, 25 июля, наряд ППС заметил на улице Бирюзова мужчину, который при виде полицейских скрылся в ближайшем дворе. Сотрудники полиции остановили прохожего и установили, что 30-летний житель Рязанской области обвиняют в мошенничестве.

В тот же день на улице Интернациональной правоохранители увидели мужчину, похожего на человека в ориентировке на розыск. Его остановили.

Установлено, что 55-летний мужчина обвиняется в угрозе убийством.

Рязанцев передадут инициаторам розыска.