В Рязани из-за проведения фестивалей ограничат движение частного транспорта
Причина — проведение фестивалей «Секреты средневековых мастеров» и «Все сюда!».
В Рязани из-за проведения фестивалей «Секреты средневековых мастеров» и «Все сюда!» ограничат движение частного транспорта. Об этом сообщила горадминистрация.
Ограничение парковки будет действовать:
- 26-27 июля с 12:00 до 22:30 на территории от улицы Затинной до пересечения с Окским шоссе;
- 28 июля с 06:00 до 22:30 от дома № 53 до дома № 58 по улице Право-Лыбедской и от дома № 49 по улице Право-Лыбедской до пересечения с Лыбедским бульваром.
Движение частного транспорта ограничат:
- 26 июля с 06:00 до 22:30 27 июля по Окскому проезду на территорию Торгового городка;
- 27 июля с 19:30 до 22:30 по улице Свободы от Затинной улицы до Окского шоссе и по Окскому шоссе от улицы Есенина до улицы Свободы на время проведения огненного шоу;
- 28 июля с 06:00 до 22:30 с улицы Маяковского к дому № 44б по улице Маяковского.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.