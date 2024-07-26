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В России за три месяца предотвратили продажу 35 млн литров просроченной молочки
Товары не пробились на кассе из-за действия разрешительного режима.

В России за три месяца предотвратили продажу 35 млн литров просроченной молочки. Об этом в пятницу, 26 июля, написали Известия со ссылкой на Минпромторг.

«Эти значения включают в себя товары с истекшим сроком годности, признаками контрафакта и без маркировки. То есть речь идет не только о потенциально опасной продукции для наших граждан, но и о товарах, для которых не оплачены прямые и косвенные налоговое сборы. Поэтому считаю необходимым распространять этот механизм на все товарные группы, подлежащие обязательной маркировке, такая работа уже ведется», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По данным министерства, с 1 апреля по конец июля кассы магазинов заблокировали продажу почти 6,7 млн литров пива с истекшим сроком годности, 5,7 млн литров пива с признаками контрафакта, 10,6 млн литров того же напитка без маркировки и 716 тыс. литров — неизвестного происхождения. За это же время механизм не позволил продать 13,7 млн единиц табачной продукции с признаками контрафакта, почти 56 млн единиц без маркировки и 761,7 тыс. с неизвестным происхождением.

В России механизм блокировки внедряется с 1 апреля текущего года. Он действует в четырех категориях товаров: пиво, табачная и молочная продукция, упакованная вода. С 1 ноября он распространится на антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду и духи.