В России за посадку шалфея и мяты могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Отмечается, что в список запрещенных для посадки растений вошли: шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник.