В России за посадку шалфея и мяты могут оштрафовать на 300 тысяч рублей
Отмечается, что в список запрещенных для посадки растений вошли: шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник.
В России за посадку шалфея и мяты могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Чирикову.
Отмечается, что в список запрещенных для посадки растений вошли: шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник.
Штраф составит от пяти до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.