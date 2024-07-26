В России в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России в полтора раза увеличили выплаты пострадавшим от ЧС и терактов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как следует из материалов правительства, единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 до 15 тысяч рублей на человека. Также предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 до 75 тысяч рублей. При полной утрате — с 100 до 150 тысяч рублей.

Помимо прочего будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта. Выплаты родственникам погибших вырастут с 1 до 1,5 млн рублей.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, сумма увеличится с 400 до 600 тысяч рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью она вырастет с 200 до 300 тысяч рублей.