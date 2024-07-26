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В России утвердили список обязательных программ для смартфона
Среди них платежная система «Мир», «Госуслуги» и приложения RuStore

В России утвердили список обязательных программ для смартфона. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило издание Ura.ru.

Правительство закрепило обновленный список программного обеспечения отечественного производства, которое в обязательном порядке будет предустановлено на различные виды электронной техники к 2025 году.

«На смартфонах и планшетах будет предустановлено 19 программ, среди которых поисковики, навигаторы, почтовые сервисы, социальные сети, голосовой помощник, мессенджеры, платежная система „Мир“, „Госуслуги“ и приложения RuStore», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Для ПК и моноблоков предусмотрена предустановка браузера, офисных приложений и антивируса, а для Smart TV — 18 различных программ, включая видеосервисы и доступ к интернету.

Обновленный закон, требующий предустановки российского ПО на технику, продаваемую в России, начнет действовать в 2025 году. Россияне могут сами выбирать, какие программы и сервисы использовать. В списке — самые популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год.