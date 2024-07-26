В приложении РЖД появилась функция выкупа мест с пересадкой в одном поезде

По данным компании, обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут.

В приложении РЖД появилась функция выкупа мест с пересадкой в одном поезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что разработан специальный новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути.

По данным компании, обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место по составу или вдоль него по платформе.