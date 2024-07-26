В приложении РЖД появилась функция выкупа мест с пересадкой в одном поезде
По данным компании, обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут.
В приложении РЖД появилась функция выкупа мест с пересадкой в одном поезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что разработан специальный новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути.
По данным компании, обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место по составу или вдоль него по платформе.