В Подмосковье мужчина напал на женщину в подъезде и ударил бутылкой по голове

В Подмосковье мужчина напал на женщину в подъезде и ударил бутылкой по голове. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, инцидент произошел в Королеве. 42-летняя местная жительница возвращалась домой на Пионерскую улицу. Следом за ней зашел неизвестный, который сначала брызнул ей в лицо перцовым баллончиком, а после несколько раз ударил бутылкой по голове и сразу сбежал.

В результате у пострадавшей зафиксировали ожог лица и травму головы.

Прокуратура начала проверку.