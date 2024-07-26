В Москве на Красной площади загорелся пожилой мужчина

В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил Telegram-канал «Baza».

Очевидцы смогли быстро потушить 74-летнего москвича, он получил легкие ожоги.

По данным портала, пострадавший работал директором предприятия, которое выпускает аппаратуру связи, измерительную технику и испытательное оборудование. Компания производила изделие, которое применяется в системах связи практически на всех видах бронетехники.

Не так давно мужчина написал заявление в СК, где сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ.