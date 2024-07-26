В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника.

За неделю ВСУ потеряли до 13 825 военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Группировка «Север» за неделю нанесла поражение девяти соединениям противника.

ВС России уничтожили 11 танков, две пусковые установки РСЗО HIMARS, семь РСЗО «Град», две ЗРК Patriot, две пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ.

63 украинских военных сдались в плен.

ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника.