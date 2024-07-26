В Ленобласти ученица на мотоцикле сбила людей на автодроме

В Ленобласти ученица на мотоцикле сбила людей на автодроме. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

В Ломоносове га закрытой площадке автошколы группа сдавала экзамены. Одновременно проходило обучение новичков-мотоциклистов. Инструктор занимался с двумя учениками, одна из них села за руль байка впервые.

Петербурженка не справилась с управлением и наехала на женщину с мужчиной, стоявших у гаражей. В результате столкновения мотоциклистка получила сильные ушибы и раны. Мужчина отделался царапинами, а у женщины — перелом ключицы и ушиб ноги. Пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью.